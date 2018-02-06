Kartal Ankara'da yarı finale uçtu!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Beşiktaş, Gençlerbirliği'ne konuk oldu. İlk maçı 3-1 kazanan Kartal ikinci maçta da Mustafa Pektemek'in golüyle 1-0 galip geldi ve yarı finale yükseldi.



KARŞILAŞMANIN GOLLERİ



MAÇTAN DAKİKALAR

5. Dakikada etkili gelen Gençlerbirliği atağında Milinkovic kaleyi yokladı. Ancak top kaleci Tolga'da kaldı.

15. Dakikada Gençlerbirliği net fırsattan yararlanamadı. Ceza sahası içinde müsait pozisyonda topla buluşan Milinkovic vuruşunda kaleyi bulamadı.

20. Dakikada Caner kullandığı serbest vuruşta Vagner Love kafayı vurdu ancak top kalecide kaldı.

22. Dakika Beşiktaş net fırsattan yararlanamadı. Mustafa Pektemek'in pasında topla buluşan Jeremain Lens müsait pozisyonda topu dışarı attı.

GOL | 25. Dakikada Caner'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Mustafa Pektemek düzgün bir vuruşla topu ağlara yolluyor.





27. Dakikada Mustafa Pektemek, pasında Lens'i kaleci ile karşı karşıya getirdi. Ancak Hollandalı oyuncudan iyi bir vuruş gelmedi.



42. Dakikada Milinkovic'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunu Beşiktaş savunması uzaklaştırıyor.

D.A. İlk Devre Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile tamamlanıyor.



71. Dakikada Necip Uysal rakibine yaptığı hareketten sonra ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.