Haftalardır hakem hataları nedeniyle mağdur durumda olduğunu iddia eden Fenerbahçe'den Merkez Hakem kurulu hakkında bir sert açıklama daha geldi.
Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:
Haftalardır hakem hataları nedeniyle mağdur durumda olduğunu iddia eden Fenerbahçe'den Merkez Hakem kurulu hakkında bir sert açıklama daha geldi.
Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:
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