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'den hakkında zehir zemberek açıklama

Fenerbahçeden MHK hakkında zehir zemberek açıklama

Haftalardır hakem hataları nedeniyle mağdur durumda olduğunu iddia eden 'den Merkez Hakem kurulu hakkında bir sert açıklama daha geldi.

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

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  • 07 Şubat 2018, Çarşamba 17:50
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