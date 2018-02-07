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Akigolar yarı finalde!

çeyrek final rövanş maçında , 'u konuk etti. İlk maçı kendi sahasında 1-0 kazanan Akhisarspor güçlü rakibiyle deplasmanda 2-2 berabere kalarak kupada yarı finale yükseldi.

Akigolar yarı finalde!
çeyrek final rövanş maçında , 'u konuk etti. İlk maçı kendi sahasında 1-0 kazanan Akhisarspor güçlü rakibiyle deplasmanda 2-2 berabere kalarak kupada yarı finale yükseldi.

KARŞILAŞMANIN GOLLERİ
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  • 07 Şubat 2018, Çarşamba 18:24
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