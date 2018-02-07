Akigolar yarı finalde!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Kayserispor, Akhisarspor'u konuk etti. İlk maçı kendi sahasında 1-0 kazanan Akhisarspor güçlü rakibiyle deplasmanda 2-2 berabere kalarak kupada yarı finale yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Kayserispor, Akhisarspor'u konuk etti. İlk maçı kendi sahasında 1-0 kazanan Akhisarspor güçlü rakibiyle deplasmanda 2-2 berabere kalarak kupada yarı finale yükseldi.
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