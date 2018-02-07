ASKİ Spor, Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için video hazırladı.

ASKİ Spor Kulübü Başkanı Mehmet Genç, teknik heyet ve sporcular, Türkiye'nin sınır güvenliğini tehdit eden terör unsurlarını ortadan kaldırmak için Afrin'de görev yapan Mehmetçik'e video ile destek mesajı gönderdi.

Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, olimpiyat ikincisi Rıza Kayaalp ve antrenörler Abdullah Çakmar ile Mehmet Akif Pirim de videoda destek mesajlarını iletti.