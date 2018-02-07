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Şampiyonlardan 'e destek mesajı

Bünyesinde Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonlarını barındıran ASKİ Spor kulübünün, antrenörleri ve Şampiyon Sporcuları, Mehmetçiklerimize anlamlı bir video ile destek oldu.

Şampiyonlardan Afrine destek mesajı

ASKİ Spor, Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için video hazırladı.

ASKİ Spor Kulübü Başkanı Mehmet Genç, teknik heyet ve sporcular, 'nin sınır güvenliğini tehdit eden terör unsurlarını ortadan kaldırmak için 'de görev yapan Mehmetçik'e video ile destek mesajı gönderdi.

Olimpiyat şampiyonu , olimpiyat ikincisi ve antrenörler Abdullah Çakmar ile Mehmet Akif Pirim de videoda destek mesajlarını iletti.

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  • 07 Şubat 2018, Çarşamba 16:36
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