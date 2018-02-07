Sabah Spor'un usta yorumcularından Ahmet Çakar, gündemi değerlendirdi. İşte Ahmet Çakar'ın Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda yaşanan olaylara dair sözleri...
BAŞAKŞEHİR, FENERBAHÇE'Yİ YENERSE RAHATLAR
Şampiyonluk yarışında hâlâ favorinin az farkla da olsa Başakşehir olduğunu düşünüyorum. Konya'da çok dramatik puan kaybettiler. Onlar için bu haftaki maç çok önemli. Kazanırlarsa çok rahatlarlar. Ama kaybederlerse diğer 3 rakibini hem yarışın içine sokarlar hem de çok mutlu ederler.
Çakar: "Fenerbahçe eğer kaybederse..."
Sabah Spor'un usta yorumcularından Ahmet Çakar, gündemi değerlendirdi. İşte Ahmet Çakar'ın Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda yaşanan olaylara dair sözleri...
Etiketler: Spor Toto Süper Lig , ahmet çakar , Fenerbahçe , Başakşehir , Galatasaray , Beşiktaş
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