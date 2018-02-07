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Çakar: " eğer kaybederse..."

Sabah Spor'un usta yorumcularından , gündemi değerlendirdi. İşte Ahmet Çakar'ın 'de son haftalarda yaşanan olaylara dair sözleri...

BAŞAKŞEHİR, FENERBAHÇE'Yİ YENERSE RAHATLAR
Şampiyonluk yarışında hâlâ favorinin az farkla da olsa olduğunu düşünüyorum. Konya'da çok dramatik puan kaybettiler. Onlar için bu haftaki maç çok önemli. Kazanırlarsa çok rahatlarlar. Ama kaybederlerse diğer 3 rakibini hem yarışın içine sokarlar hem de çok mutlu ederler.

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  • 07 Şubat 2018, Çarşamba 13:45
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