Sabah Spor'un usta yorumcularından Ahmet Çakar, gündemi değerlendirdi. İşte Ahmet Çakar'ın Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda yaşanan olaylara dair sözleri...



BAŞAKŞEHİR, FENERBAHÇE'Yİ YENERSE RAHATLAR

Şampiyonluk yarışında hâlâ favorinin az farkla da olsa Başakşehir olduğunu düşünüyorum. Konya'da çok dramatik puan kaybettiler. Onlar için bu haftaki maç çok önemli. Kazanırlarsa çok rahatlarlar. Ama kaybederlerse diğer 3 rakibini hem yarışın içine sokarlar hem de çok mutlu ederler.