Yenilginin faturası onlara çıkıyor

Şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin puan kayıpları yaşadığı haftada Sivasspor'a 2-1 yenilerek zirveye çıkma şansını kaybeden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim faturayı futbolcularına kesti. "Oyun kalitemiz çok düşüktü. Oyuncu değişikliği hakkımız olsa hepsini kullanırdım. Değişecek çok futbolcu vardı'' diyen tecrübeli çalıştırıcıyı, performansıyla en çok şaşırtan oyuncuların Mariano, Muslera, Feghouli, Gomis ve Yasin olduğu ortaya çıktı.
MARİANO'YU ÇIKARACAKTI AMA..
Terim'in özellikle Mariano'ya çok sinirlendiği öğrenildi. Brezilyalı sağ beki ikinci yarıda oyundan çıkarmaya karar veren ve Linnes'i saha kenarına gönderen kurt hoca, takımı 2-0 geri düşünce en az iki gol bulmak zorunda olduğu için tercihlerini hücum oyuncuları Belhanda, Sinan Gümüş ve Eren'den yana kullandı.
GOMİS HAYAL KIRIKLIĞI
Teknik direktör Fatih Terim'in en çok güvendiği isimler Muslera, Feghouli, Gomis ve Yasin de Sivas'ta döküldü. Muslera idmanlarda ekstra korner çalışmaları yapmasına rağmen ilk golde topa çıkmadı. Terim'in saha içinde serbest bıraktığı Feghouli takımı ne hücuma taşıyabildi ne de Donk-Tolga ikilisine yardım edebildi. 90 dakika sahada kalan Gomis pozisyona giremeden maçı tamamladı. Yasin ise girdiği pozisyonları değerlendiremedi ve yaptığı top kayıplarıyla hocayı çileden çıkardı. Terim'in gelecek maçlarda Yasin'i kulübeye çekeceği gelen haberler arasında.
YASİN ÖZTEKİN
Sivas maçında rakip ceza alanına 72 dakikada sadece bir orta gönderebilen Yasin Öztekin, bunda da isabet sağlayamadı. Attığı tek şut ise kaleyi bulmadı.
BAFETİMBİ GOMİS
90 dakika sahada kalmasına rağmen sadece 8 isabetli pas atabilen ve rakip kaleye 2 şut gönderen Gomis, bunların 1'ini isabet ettirdi.
SOFİANE FEGHOULİ
Sivas karşısında 68 dakika oyunda kaldı. Üç gollük pas verdi ve attığı 8 ortasında 4 isabet sağladı. 1 isabetli şut atan Faslı futbolcu, 2 kritik top kaybı yaptı.
MARİANO
Mariano, 90 dakikada 3 gollük pas verip, 4 pas arası yaptı. Rakibin ayağından 1 top çalan futbolcu, girdiği 6 ikili mücadelenin 3'ünü kazandı.
FERNANDO MUSLERA
Kalesinde yine bir kafa golü gören ve bu sezon hava toplarından 9 gole izin veren Muslera 90 dakikada sadece bir kritik kurtarış yapabildi.
SABAH
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Birileri şu Mesleraya hava toplarına çıkmasını söylesin fotokopi çeker gibi 26 gol kafayla yenmez senin yapacağın kaleciliğe.....................................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
HOCA SEN ÖNCE İKİ KAZMAYLA ORTA SAHADA NE YAPMAYA ÇALIŞTIĞINI ANLAT.. KORKAK OLMUŞSUN..SORUMLUSU SENSİN
Kendin girseydin olmazmıydı Fatih TERİM
ne o sahte kabadayı fatih sen bu haltı yiyemiyecen bahanen futbolculara mı hadi güle güle
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