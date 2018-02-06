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Yenilginin faturası onlara çıkıyor

Maç sonrası, “Oyuncu değişikliği hakkımız olsa hepsini kullanırdım. Sahada değişecek çok isim vardı” diyen Terim, bu sözlerle , Muslera, , ve Yasin’i hedef aldı

Yenilginin faturası onlara çıkıyor

Şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin puan kayıpları yaşadığı haftada Sivasspor'a 2-1 yenilerek zirveye çıkma şansını kaybeden 'da teknik direktör faturayı futbolcularına kesti. "Oyun kalitemiz çok düşüktü. Oyuncu değişikliği hakkımız olsa hepsini kullanırdım. Değişecek çok futbolcu vardı'' diyen tecrübeli çalıştırıcıyı, performansıyla en çok şaşırtan oyuncuların , Muslera, , ve Yasin olduğu ortaya çıktı.

MARİANO'YU ÇIKARACAKTI AMA..
Terim'in özellikle Mariano'ya çok sinirlendiği öğrenildi. Brezilyalı sağ beki ikinci yarıda oyundan çıkarmaya karar veren ve Linnes'i saha kenarına gönderen kurt hoca, takımı 2-0 geri düşünce en az iki gol bulmak zorunda olduğu için tercihlerini hücum oyuncuları , ve Eren'den yana kullandı.

GOMİS HAYAL KIRIKLIĞI
Teknik direktör Fatih Terim'in en çok güvendiği isimler Muslera, Feghouli, Gomis ve Yasin de Sivas'ta döküldü. Muslera idmanlarda ekstra korner çalışmaları yapmasına rağmen ilk golde topa çıkmadı. Terim'in saha içinde serbest bıraktığı Feghouli takımı ne hücuma taşıyabildi ne de Donk-Tolga ikilisine yardım edebildi. 90 dakika sahada kalan Gomis pozisyona giremeden maçı tamamladı. Yasin ise girdiği pozisyonları değerlendiremedi ve yaptığı top kayıplarıyla hocayı çileden çıkardı. Terim'in gelecek maçlarda Yasin'i kulübeye çekeceği gelen haberler arasında.

YASİN ÖZTEKİN
Sivas maçında rakip ceza alanına 72 dakikada sadece bir orta gönderebilen , bunda da isabet sağlayamadı. Attığı tek şut ise kaleyi bulmadı.

BAFETİMBİ GOMİS
90 dakika sahada kalmasına rağmen sadece 8 isabetli pas atabilen ve rakip kaleye 2 şut gönderen Gomis, bunların 1'ini isabet ettirdi.

SOFİANE FEGHOULİ
Sivas karşısında 68 dakika oyunda kaldı. Üç gollük pas verdi ve attığı 8 ortasında 4 isabet sağladı. 1 isabetli şut atan Faslı futbolcu, 2 kritik top kaybı yaptı.

MARİANO
Mariano, 90 dakikada 3 gollük pas verip, 4 pas arası yaptı. Rakibin ayağından 1 top çalan futbolcu, girdiği 6 ikili mücadelenin 3'ünü kazandı.

FERNANDO MUSLERA
Kalesinde yine bir kafa golü gören ve bu sezon hava toplarından 9 gole izin veren Muslera 90 dakikada sadece bir kritik kurtarış yapabildi.

SABAH

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  • 06 Şubat 2018, Salı 08:21
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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aslan aslan

Birileri şu Mesleraya hava toplarına çıkmasını söylesin fotokopi çeker gibi 26 gol kafayla yenmez senin yapacağın kaleciliğe.....................................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 06.02.2018 16:42
EGEMEN EGEMEN

HOCA SEN ÖNCE İKİ KAZMAYLA ORTA SAHADA NE YAPMAYA ÇALIŞTIĞINI ANLAT.. KORKAK OLMUŞSUN..SORUMLUSU SENSİN

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 06.02.2018 13:34
mor menekşeler mor menekşeler

Kendin girseydin olmazmıydı Fatih TERİM

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 06.02.2018 13:31
muratt_799 muratt_799

ne o sahte kabadayı fatih sen bu haltı yiyemiyecen bahanen futbolculara mı hadi güle güle

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 06.02.2018 11:34
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