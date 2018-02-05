;
Yol Durumu
  1. Fenerbahçe'nin kabusu: Bireysel hatalar
  2. Trabzon'da puanlar bölüşüldü

'Türklere ihtiyacımız var' deyip çağrı yaptı

Eski Dışişleri Bakanı Ben Bot, Hollanda'nın, 'ya dönüşü istenmeyen büyükelçisini resmen geri çekmesine ilişkin, ''Türklere ihtiyacımız var. derhal harekete geçilmeli. dedi.

Türklere ihtiyacımız var deyip çağrı yaptı

Eski Dışişleri Bakanı Ben Bot, Hollanda'nın, 'ya dönüşü istenmeyen büyükelçisini resmen geri çekmesine ilişkin, "Avrupa Birliği'nde () sadece Hollanda'nın Türkiye ile ilişkilerinin kötü olması kabul edilemez." ifadesini kullandı.

NATO, BM VE AB'YE ÇAĞRI
Hollanda'nın De Telegraaf gazetesinde çıkan habere göre, eski Hollanda Dışişleri Bakanı Ben Bot, Birleşmiş Milletler (), ya da AB gibi dışardan birisinin iki ülkeyi tekrar masa başına getirmesi gerektiğini savundu.

Bot, "AB'de sadece Hollanda'nın Türkiye ile ilişkilerinin kötü olması kabul edilemez. Ne olursa olsun Hollanda-Türkiye ilişkisi önemlidir. Türklere ihtiyacımız var. Ruslar ve Türklerle aramız iyi değil. İngilizlerle de Brexit yüzünden iyi değiliz. Belli bir süreden sonra bu yalnızlaşmaya doğru gider." dedi.

Bot, Hollanda'nın büyükelçiyi geri çekmesini anlayabildiğini ancak Türkiye'nin özür ısrarının kabul edilemez olduğunu iddia etti.

Etiketler: , , , ,
  • 05 Şubat 2018, Pazartesi 23:01
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar