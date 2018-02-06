Sabah'ın usta kalemi Hıncal Uluç, Sivasspor maçında 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yarışında yara alan Galatasaray'ı ve Fatih Terim'i sert bir dille eleştirdi. Uluç, şampiyonluk mücadelesindeki favorisini de açıkladı. İşte Hıncal Uluç'un yazısı...
Uluç'tan Galatasaray hakkında çok konuşulacak yazı
Etiketler: Serdar Aziz , Ahmet Çalık , Galatasaray , Tolga Ciğerci , belhanda , Fatih Terim , Hıncal Uluç
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Hıncal abinin görüşlerine aynen katılıyorum çok güzel özetlemiş bir ilave yazmak istiyorum Fatih Hocam duran toplarda alan savunmasında cok komikler sivas maçında bizimkiler kendi kendilerini tutuyorlar rakip gerile gerile şıçrayıp vuruyorlar bi kere adam adam oynamalı gs başka türlü ortalarda hep gol yerler
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