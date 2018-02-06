Sabah'ın usta kalemi Hıncal Uluç, Sivasspor maçında 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yarışında yara alan Galatasaray'ı ve Fatih Terim'i sert bir dille eleştirdi. Uluç, şampiyonluk mücadelesindeki favorisini de açıkladı. İşte Hıncal Uluç'un yazısı...