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Uluç'tan hakkında çok konuşulacak yazı

Sabah'ın usta kalemi , Sivasspor maçında 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yarışında yara alan 'ı ve 'i sert bir dille eleştirdi. Uluç, şampiyonluk mücadelesindeki favorisini de açıkladı. İşte Hıncal Uluç'un yazısı...

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  • 06 Şubat 2018, Salı 10:54
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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alper aslan alper aslan

Hıncal abinin görüşlerine aynen katılıyorum çok güzel özetlemiş bir ilave yazmak istiyorum Fatih Hocam duran toplarda alan savunmasında cok komikler sivas maçında bizimkiler kendi kendilerini tutuyorlar rakip gerile gerile şıçrayıp vuruyorlar bi kere adam adam oynamalı gs başka türlü ortalarda hep gol yerler

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır1
cevapla 06.02.2018 13:33
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