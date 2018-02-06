Transfer döneminin sona ermesiyle birlikte 'elde kalan' Ozan Tufan, Fenerbahçe'nin 28 kişilik kadrosunda yer aldı.
Ozan Tufan'da yeni sorun!
Etiketler: Ozan Tufan , Aykut Kocaman , Fenerbahçe , transfer
Transfer döneminin sona ermesiyle birlikte 'elde kalan' Ozan Tufan, Fenerbahçe'nin 28 kişilik kadrosunda yer aldı.
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