Fenerbahçe bu sezon canı bireysel hatalardan en çok yanan takım oldu.
Spor Toto Süper Lig 2017-18 sezonunun başından bu yana oynadığı mücadelelerde sarı lacivertli ekip 7 maçta yapılan bireysel hatalar sonrası toplamda 15 puan kaybetti.
Fenerbahçe bu sezon canı bireysel hatalardan en çok yanan takım oldu.
Spor Toto Süper Lig 2017-18 sezonunun başından bu yana oynadığı mücadelelerde sarı lacivertli ekip 7 maçta yapılan bireysel hatalar sonrası toplamda 15 puan kaybetti.
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