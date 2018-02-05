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'nin kabusu: Bireysel hatalar

bu sezon canı bireysel hatalardan en çok yanan takım oldu.

2017-18 sezonunun başından bu yana oynadığı mücadelelerde sarı lacivertli ekip 7 maçta yapılan bireysel hatalar sonrası toplamda 15 puan kaybetti.

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  • 05 Şubat 2018, Pazartesi 22:16
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