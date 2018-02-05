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Türklere hakaret eden Yunan başkana ceza

Euroleague yönetimi, maçı sonrası yaptığı hakaret dolu açıklamaları nedeniyle Panathinaikos Başkanı 'a 12 ay boyunca salonlara girmeme cezası verdi.

Türklere hakaret eden Yunan başkana ceza
Panathinaikos Kulübü Başkanı , 'ye ve Fenerbahçelilere ettiği hakaretlerden dolayı 12 ay men cezası aldı.
Kişisel Instagram hesabında hakaret içeren paylaşımlar nedeniyle hakkında soruşturma açılan Giannakopoulos'a EuroLeague tarafından 1 yıl ceza verildi.

Panathinaikos kulübü sahibi Dimitris Giannakopoulos'un basketbol sporuna zarar veren hareketleri ve açıklamaları gerekçesiyle Türkish Airlines EuroLeague Basketball şampiyonasındaki maçların oynandığı salonlara 12 ay süreyle giremeyeceği duyuruldu.
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  • 05 Şubat 2018, Pazartesi 22:16
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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tevfik tevfik

serseri ne oldu , aldınmı boyunun ölçüsünü

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 06.02.2018 01:49
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