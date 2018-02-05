Trabzon'da puanlar bölüşüldü

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, Göztepe ile 0-0 berabere kaldı. Bordo Mavili takım bu sonuçla üst üste 4. beraberliğini almış oldu.

Bu sonuçla iki takım da 32 puana yükseldi. Trabzonspor geride kalan 3 haftada Kardemir Karabükspor, Atiker Konyaspor ve Fenerbahçe ile berabere kalmıştı.

BETO SÜPER LİG REKORU KIRDI!

Göztepe kalecisi Beto, 9 müthiş kurtarış ile maçın kahramanı oldu. Portekizli kaleci bu sezon Süper Lig'deki kurtarış rekorunu kırmış oldu.



MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk eden Trabzonspor, geçen haftaki Fenerbahçe maçı ilk 11'ne göre 4 değişikle sahaya çıktı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, cezalı olan Pereira'nın yerine Novak'a, sakat olan Burak Yılmaz'ın yokluğunda Rodallega'ya, Durica'nın yerine kart cezasını tamamlayan Hubocan'a ve yedek soyunan Yusuf Yazıcı'nın yerine de Sosa'ya ilk 11'de görev verdi.

Trabzonspor'da Arjantinli orta saha oyuncusu Jose Sosa'nın, ligde 10 maç aradan sonra ilk 11 özlemi sona erdi. Teknik direktör Rıza Çalımbay, göreve başladığı 9. haftadaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında ilk 11'de forma şansı verdiği deneyimli oyuncuyu, uzun bir aradan sonra Göztepe karşısında 11'de sahaya sürdü.

Yusuf Yazıcı ise ligin 7. haftasındaki Beşiktaş maçının ardından 12 hafta sonra yedek kulübesinde yer aldı.

RODALLEGA, 2. KEZ

Trabzonspor'da ilk 11 hasreti sona eren bir diğer oyuncu da Hugo Rodallega oldu.

Bu sezon sadece ligin 3. haftasında deplasmandaki Göztepe maçında Burak Yılmaz'ın sakatlığı nedeniyle ilk 11'de forma giyen Rodallega, 16 hafta aradan sonra aynı nedenle sarı-kırmızılı takım karşısında görev yaptı.

TARAFTAR İLGİSİ

Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'in puan kaybettiği haftada zirve yarışına ortak olmak için Göztepe maçına büyük önem veren Trabzonspor'da taraftarlar da takımlarını yalnız bırakmadı.

Pazartesi geç saatte olmasına rağmen maça yoğun ilgi gösteren bordo-mavili taraftarlar tribünlerin büyük bölümünü doldurdu. Az sayıda Göztepe taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde yerlerini alarak takımlarına destek verdi.

İki takım oyuncuları sahaya, "Kalbimizle duamızla Mehmetçik'in yanındayız" pankartı ile çıktı.

Süper Lig'in 20'nci haftasında Trabzonspor, sahasında Göztepe ile golsüz berabere kaldı. Zirve yarışında Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Medipol Başakşehir'in puan kaybettiği haftada önemli bir fırsatı değerlendiremeyen Trabzonspor, ayrıca üst üste 4'üncü maçını da beraberlikle tamamlamış oldu.