Trabzonspor, sözleşmesi bu sezon bitecek olan Joao Pereira'nın kontratının 2019-2020 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı. Pereira'nın 950 bin Euro'luk ücreti ise 1 milyon 40 bin Euro'ya yükseltildi.

İşte bordo mavili ekipten KAP'a yapılan açıklama:

"Profesyonel futbolcumuz Joao Pedro Da Silva Pereira ile olan mevcut sözleşmemiz 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar uzatılmıştır.

Sözleşmeye göre oyuncuya her sezon için 1.040.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Saygılarımızla"