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'da flaş imza! Sözleşmesi uzatıldı

, Portekizli sağ beki 'nın sözleşmesini 2019-2020 yılının sonuna kadar uzattı.

, sözleşmesi bu sezon bitecek olan 'nın kontratının 2019-2020 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı. Pereira'nın 950 bin Euro'luk ücreti ise 1 milyon 40 bin Euro'ya yükseltildi.

İşte bordo mavili ekipten KAP'a yapılan açıklama:

"Profesyonel futbolcumuz Joao Pedro Da Silva Pereira ile olan mevcut sözleşmemiz 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar uzatılmıştır.

Sözleşmeye göre oyuncuya her sezon için 1.040.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Saygılarımızla"

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  • 05 Şubat 2018, Pazartesi 17:29
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