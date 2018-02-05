TRT Spor Stadyum programında yorum yapan Merkez Hakem Kurulu Eski Başkanı Mustafa Çulcu'nun hakem camiasıyla ilgili sözleri gündeme bomba gibi düştü.
MHK eski Başkanı Mustafa Çulcu, TRT Spor Stadyum Programında haftanın maçlarını ve hakem hatalarını yorumladıktan sonra çarpıcı bir iddianın hakem camiasında yayıldığını söyledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.