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hakkında skandal iddia! Hakemler mi değiştirildi?

TRT Spor Stadyum programında yorum yapan Eski Başkanı 'nun hakem camiasıyla ilgili sözleri gündeme bomba gibi düştü.

eski Başkanı Mustafa Çulcu, TRT Spor Stadyum Programında haftanın maçlarını ve hakem hatalarını yorumladıktan sonra çarpıcı bir iddianın hakem camiasında yayıldığını söyledi.

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  • 05 Şubat 2018, Pazartesi 10:30
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