Mecburen mecburiyetten
Finansal Fair Play ana neden. Oyuncu satmadan oyuncu alınamıyor. Kupaya veda edilmesi de transfer çalışmasına sekte vurdu. Yönetim mevcut ödemelere yöneldi
KUPA HEDEFİ SONA ERİNCE!
Bu sezonki en önemli hedef olan Türkiye Kupası'ndan elenilmesi de transfer çalışmalarına sekte vurdu. Ayrıca ligin ikinci yarısındaki iki maçta alınan beraberlik de yönetimi transferde frenledi.
OYUNCULARI KAZANMAK İSTEDİLER
Yönetim özellikle Kamil Ahmet Çörekçi ile Sosa'nın performansı karşısında mevcut oyuncuların değerlendirilmesi gerektiği konusunda hem fikir oldu. Yönetim mevcut ödemelere yöneldi.
Yunus Emre SEL
Etiketler: Finansal Fair Play , Trabzonspor , transfer , UEFA
- 04 Şubat 2018, Pazar
- Gazete
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