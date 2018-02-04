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Yol Durumu
  1. Yöneticilik bıçak sırtı gibi!
  2. Q7 görüşme odasına

Mecburen mecburiyetten

ana neden. Oyuncu satmadan oyuncu alınamıyor. Kupaya veda edilmesi de çalışmasına sekte vurdu. Yönetim mevcut ödemelere yöneldi

Mecburen mecburiyetten
Trabzonspor'un devre arasını sadece bir le kapatmasının ardındaki perde aralandı. 1 numaralı etkenin finansal fair play olduğu ortaya çıktı. UEFA'ya verilen sözler gereği Bordo- Mavililer oyuncu satmadan oyuncu alamıyor.

KUPA HEDEFİ SONA ERİNCE!
Bu sezonki en önemli hedef olan Türkiye Kupası'ndan elenilmesi de transfer çalışmalarına sekte vurdu. Ayrıca ligin ikinci yarısındaki iki maçta alınan beraberlik de yönetimi transferde frenledi.

OYUNCULARI KAZANMAK İSTEDİLER
Yönetim özellikle Kamil Ahmet Çörekçi ile Sosa'nın performansı karşısında mevcut oyuncuların değerlendirilmesi gerektiği konusunda hem fikir oldu. Yönetim mevcut ödemelere yöneldi.


Yunus Emre SEL
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