Tek yol Rusya
Transferin son gününde Crystal Palace’ın kapısından dönen Ozan Tufan’ın menajeri Rus kulüpleriyle görüşüyor. Çünkü Rusya’da ara transfer 22 Şubat’a kadar devam ediyor
22 ŞUBAT'A KADAR ZAMAN VAR
Ozan Tufan'ın menajerinin Fenerbahçe ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki futbolcu için Rusya kulüpleri ile temas halinde olduğu iddia edildi. Rusya'da ara transfer 22 Şubat'a kadar devam ediyor.
RUSLAR'LA TEMAS HALİNDE
Ozan Tufan'ın menajeri Fali Ramadi'nin Krasnodar, Zenit ve S.Moskova başta olmak üzere birçok Rus kulübü ile görüştüğü ve an azından kiralama yoluyla transferini gerçekletirmeye çalıştığı ifade ediliyor.
SON GÜNDE TRANSFERİ YATMIŞTI
Ozan Tufan, transferin son gününde Crystal Palace ile sözleşme imzalamak üzere İngiltere'ye gidecekken; Sakho'nun sakatlanması ve kulübün bu bölgeye oyuncu alması nedeniyle transfer iptal olmuştu.
Etiketler: Ozan Tufan , Rusya , Fenerbahçe
- 03 Şubat 2018, Cumartesi
- Gazete
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