Erman Toroğlu: Lens veresiye oynuyor

İşte Erman Toroğlu'nun Bursaspor - Beşiktaş maçı yorumları...



Beşiktaş Bursa maçları benim futbolculuk ve hakemlik dönemleri dahil hep enteresan işlere gebedir. Daha şu anda bir şey olmadı. Şu ana kadar benim beklediğim anormal bir olay yok. Öyle işler olur ki 3-4 gün konuşulur. Her an hazırlıklı olun. İkisinin oynadığı maçlarda tuhaf şeyler oluyor. Goller ofsaytlar, atılmalar çok tartışmalı olur

Beşiktaş bir şey oynamıyor. İnanılmaz bir golle, harika bir vuruş golüyle öne geçtiler. Kalecinin de uzanamayacağı yere gitti. Vurdu kuşu 12'den vurdu. çatala gitti. 35 metreden hafif falsolu gitti. Beşiktaş golden önce de golden sonra da bir şey oynamadı. İlk defa Bursaspor'u bu kadar hırslı görüyorum.

Hakem tehlikeli. Bursaspor bir pozisyonda çok rahat pozisyonda vursa gol olabilir hakem futbolcunun önünde geziyor. Hakem de enteresan. Oyuncu atılma büyük ihtimalle olacaktır. Çok ani vurdular kırdılar olur. Gidişat öyle.

Beşiktaş'ta Babel ile Atiba'yı oynamıyor. Biri sakat biri cezalı. Onlar yok. Senin kadrondaki diğer oyuncular oynayacak. Eksikleri düşünmeyeceksin Bir senedir duyuyoruz. Vida, tornavida müthiş oyuncu... Medel için de öyle duyuyoruz. Ama görüyoruz işte. Lens oynuyor ama veresiyle oynuyor. Üçü de oynuyor. Lens veresiye oynuyor. Ümidini kesmiş oynuyor. Hiçbir zaman hazır değil herhalde biraz gamsız.

Çok iyi basıyorlar. Birbirlerine destek veriyorlar. Bursa iyi oynuyor. Beşiktaş bir vuruş golüyle öne geçti. İyi oynayarak öne geçmedi. Düşün 1-0'dan sonra 2-1'e geliyor maç.

Bu maçta her şey olur. Negredo'yu oyundan alırsa yıkım olur mu. Vagner'le Negredo ikisi bir arada olursa Bursa kesin kazanır. Orta sahayı ne yapacaklar.

Beşiktaş hep diken üzerinde oynuyor. Başakşehir oynamadı daha. O daldaki elma, bu eldeki elma. Beşiktaş buradan nasıl çıkacak. 3-1 olursa ne olur. Oyuncu atılması olacak. Bu maç daha benim tahmin ettiğim gibi olmuyor.

Beşiktaş golü attıktan sonra yedeklere döndü kamera Şenol Güneş bütün futbolculara geri gidin dedi. Sevinme olayını fazla yapmayın tahrik etmeyin dedi. Şenol Bursa'da da ölıştığı için orayı iyi bilioyr. Aman dedi, geri dedi itti geriye. Hiçbir maçta yapmıyor bunu.