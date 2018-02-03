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Beni ben yapan 'dur

, Trabzon’daki ilk döneminde yakaladığı başarılardan sonra hayatında çok şey kazandığını söyleyerek, “Beni ben yapan ’dur. Bu formayı her giyişimde Allah’a şükrediyorum” dedi

Beni ben yapan Trabzonspordur
Burak Yılmaz, kulüp dergisine önemli açıklamalar yaptı. Yılmaz, Trabzon'daki ilk döneminde yakaladığı başarılardan sonra hayatında birçok şey kazandığını belirterek, "O yüzden beni ben yapanın Trabzonspor olduğunu çok iyi biliyorum. Çünkü bu forma sayesinde bu günlere geldim" dedi.

TARAFTARLAR HİSSEDİYORDUR
Yılmaz, "Trabzon benim için çok kutsal bir yer. Forması da kutsal. Bunu hem taraftarımıza, hem de camiamıza hissettirdiğimi düşünüyorum. Bu formayı her giyişimde Allah'a şükrediyorum" diye konuştu.

DALGALANMALAR YAŞADIK
Trabzon'un ligde iddialı konumda olduğunu ifade eden Burak Yılmaz, "Sezona iyi başladık ama dalgalanmalar oldu. O dalgalanmalar olmasaydı daha farklı yerde olabilirdik. Şu an iddialıyız" dedi.

O SEZONLA İLGİLİ FİKRİM NET
2010-2011 sezonunun kendisi için çok özel olduğunu ifade eden Burak, "Bizim 2010-11 sezonu ile ilgili kavgamız nettir. Hiçbir kuvvet bu düşüncelerimizi değiştiremez" şeklinde konuştu.
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  • 03 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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