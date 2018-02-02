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Zaferin şifresi &Q7

Beşiktaş Teknik Direktörü, Bursa önünde ve ’ya özel görev verdi. 2 futbolcu ev sahibi ekibin savunmasını yıpratacak. Şenol Güneş cezalı Babel’in yerine de sol kanada Caner Erkin’i düşünüyor

Zaferin şifresi Talisca&Q7
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bursaspor'u devirme planını belirledi. Tecrübeli hoca bugünkü karşılaşmada takımın en önemli silahı olarak gördüğü ve Quaresma'ya özel görev verdi. 2 futbolcu evsahibi ekibin savunmasını yapratacak. Portekizli yıldız sağ kanattan yapacağı ortalarla Talisca ve Negredo'ya pozisyonlar hazırlayacak. Talisca ise ölü topların dışında Negredo'ya yakın oynatılarak takımın adeta ikinci forveti olarak oynayacak.

LOVE DA ŞANS BULACAK
Cezalı Ryan Babel'in yerine Caner Erkin'i sol kanatta oynatacak olan Şenol Güneş tecrübeli oyuncunun yapacağı bindirmelere güveniyor. Vagner Love'u maçın gidişatına göre oyuna sokmayı düşünen tecrübeli hoca Brezilyalı yıldızı bu maçta son yarım saatte oynatmayı planlıyor. Şenol Güneş maça ayrıca Medel'le

KARTAL 3'TE 3 PEŞİNDE
Ligin 2. yarısına Antalyaspor ve Kasımpaşa galibiyetleriyle başlayan Beşiktaş bugün deplasmanda Bursaspor'un konuğu olacak. Büyükşehir Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan maçı Halil Umut Meler yönetecek. Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Babel ile sakatlığı bulunan Tosic ve Atiba kadroya alınmadı.
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