Zaferin şifresi Talisca&Q7

Beşiktaş Teknik Direktörü, Bursa önünde Talisca ve Quaresma’ya özel görev verdi. 2 futbolcu ev sahibi ekibin savunmasını yıpratacak. Şenol Güneş cezalı Babel’in yerine de sol kanada Caner Erkin’i düşünüyor
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bursaspor'u devirme planını belirledi. Tecrübeli hoca bugünkü karşılaşmada takımın en önemli silahı olarak gördüğü Talisca ve Quaresma'ya özel görev verdi. 2 futbolcu evsahibi ekibin savunmasını yapratacak. Portekizli yıldız sağ kanattan yapacağı ortalarla Talisca ve Negredo'ya pozisyonlar hazırlayacak. Talisca ise ölü topların dışında Negredo'ya yakın oynatılarak takımın adeta ikinci forveti olarak oynayacak.
LOVE DA ŞANS BULACAK Cezalı Ryan Babel'in yerine Caner Erkin'i sol kanatta oynatacak olan Şenol Güneş tecrübeli oyuncunun yapacağı bindirmelere güveniyor. Vagner Love'u maçın gidişatına göre oyuna sokmayı düşünen tecrübeli hoca Brezilyalı yıldızı bu maçta son yarım saatte oynatmayı planlıyor. ŞenolGüneş maça ayrıca Medel'le
KARTAL 3'TE 3 PEŞİNDE Ligin 2. yarısına Antalyasporve Kasımpaşa galibiyetleriylebaşlayan Beşiktaş bugün deplasmandaBursaspor'un konuğuolacak. Büyükşehir Stadı'ndasaat 20.00'de başlayacak olanmaçı Halil Umut Meler yönetecek.Beşiktaş'ta sarı kart cezalısıBabel ile sakatlığı bulunan Tosicve Atiba kadroya alınmadı.
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