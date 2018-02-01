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Konya'da kazanan yok!

, çeyrek final ilk maçında kupanın son şampiyonu 'la karşılaştı. Kritik maçta Atiker Konyaspor Linnes'in kendi kalesine golüyle öne geçti. Cimbom 2. yarıda Sinan Gümüş ve Serdar Aziz'le öne geçti. Yeşil Beyazlışar 90+1'de yeni transferi Adis Jahovic'le golü buldu ve karşılaşma 2-2 beraberlikle sona erdi

Konyada kazanan yok!

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayan ve A Spor'dan naklen yayınlanan maçta sarıkırmızılılar, sahadan 2-2 beraberlikle rövanş ve yarı final için avantaj sağladı.

, 40. dakikada Linnes'İn kendi kalesine golüyle öne geçti. Kaleci Eray İşcan'ın hatalı çıkışında Linnes'e çarpan top ağlara gitti. İlk yarı 1-0 sona erdi.



KARŞILAŞMANIN GOLLERİ



5 DAKİKADA 2 GOL!
, 50 ve 55. dakikalarda 2 gol kaydederek 1-0 geriden gelerek 5 dakika içinde 2-1 öne geçti.
Sinan Gümüş 50. dakikada şık golüyle skoru beraberliğe getirdi.

55'te Selçuk İnan'ın frikikten ceza sahasına kestiği ortaya Serdar Aziz kafayla bitirdi.

SON SÖZÜ JAHOVİC SÖYLEDİ
Herkes Galatasaray maçı 2-1 kazandı derken sahneye Adis Jahovic çıktı. Makedon golcü güzel bir kafa golü atarak takımına 2-2 beraberliği getirdi ve maçın skorunu belirledi.

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  • 01 Şubat 2018, Perşembe 19:45
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