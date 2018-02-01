Konya'da kazanan yok!

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayan ve A Spor'dan naklen yayınlanan maçta sarıkırmızılılar, sahadan 2-2 beraberlikle rövanş ve yarı final için avantaj sağladı.

Atiker Konyaspor, 40. dakikada Linnes'İn kendi kalesine golüyle öne geçti. Kaleci Eray İşcan'ın hatalı çıkışında Linnes'e çarpan top ağlara gitti. İlk yarı 1-0 sona erdi.



5 DAKİKADA 2 GOL!

Galatasaray, 50 ve 55. dakikalarda 2 gol kaydederek 1-0 geriden gelerek 5 dakika içinde 2-1 öne geçti.

Sinan Gümüş 50. dakikada şık golüyle skoru beraberliğe getirdi.

55'te Selçuk İnan'ın frikikten ceza sahasına kestiği ortaya Serdar Aziz kafayla bitirdi.

SON SÖZÜ JAHOVİC SÖYLEDİ

Herkes Galatasaray maçı 2-1 kazandı derken sahneye Adis Jahovic çıktı. Makedon golcü güzel bir kafa golü atarak takımına 2-2 beraberliği getirdi ve maçın skorunu belirledi.