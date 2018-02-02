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G.Saray 'la 4 yıllık sözleşme imzaladı!



Ocak ayında kadrosunu sürpriz bir şekilde Japon futbolcu Yuto Nagatomo ile güçlendiren 'da imzanın perde arkası ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre sarı kırmızılıların Nagatomo ini yapmasının en önemli sebebi .

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  • 02 Şubat 2018, Cuma 21:39
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