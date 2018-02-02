Fenerbahçe’ye Skrtel şoku

Fenerbahçe'nin devre arası hazırlık kampında dizinden sakatlık geçiren Slovak oyuncu Martin Skrtel, en az 3 hafta daha sahalardan uzak kalacak. Skrtel'in ameliyat olmayacağı ancak ciddi bir tedavi süreci geçireceği öğrenildi. Skrtel'den gelen haber teknik patron AykutKocaman'ı son derece sıkıntıya soktu. Çünkü takımın diğer stoperi Luis Neto da bu hafta oynamayacak. Medipol Başakşehir ile oynanacak çok kritik maça yetişmesi ise şüpheli. Bu süreç içinde Mehmet Topal ile RomanNeustadter stoperde görev yapacak. Ama bu iki oyuncudan birisi daha sakatlanırsa stoper krizi daha da derinleşecek.
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