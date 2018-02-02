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’ye Skrtel şoku

Devre arası kampında sakatlanan Skrtel en az 3 hafta oynayamaycaak. Neto’nun da sakatlığı sürüyor... Stoper krizi Kocaman’ı sıkıntıya soktu...

Fenerbahçe’ye Skrtel şoku
Fenerbahçe'nin devre arası hazırlık kampında dizinden sakatlık geçiren Slovak oyuncu Martin Skrtel, en az 3 hafta daha sahalardan uzak kalacak. Skrtel'in ameliyat olmayacağı ancak ciddi bir tedavi süreci geçireceği öğrenildi. Skrtel'den gelen haber teknik patron Aykut Kocaman'ı son derece sıkıntıya soktu. Çünkü takımın diğer stoperi Luis Neto da bu hafta oynamayacak. Medipol Başakşehir ile oynanacak çok kritik maça yetişmesi ise şüpheli. Bu süreç içinde Mehmet Topal ile Roman Neustadter stoperde görev yapacak. Ama bu iki oyuncudan birisi daha sakatlanırsa stoper krizi daha da derinleşecek.
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