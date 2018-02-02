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Engelleri aşacağız

Rıza hoca: “İyi yere getirirken yollar dümdüz olmayacak... Engeller çıkacak. Bunları aşacağız”

Engelleri aşacağız
Trabzon Teknik Direktörü Rıza Çalımbay önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca, "Tek düşüncemiz Trabzonspor'u ligin sonunda iyi yerlere getirmek. Tabii ki kolay değil. Yavaş yavaş sorunları çözmeye çalıştık. İyi yol aldık. Bu yol dümdüz olmayacak. Engeller de çıkacak. Ekibimle bunları aşacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

TAKIM OLARAK EZİLMEDİK
Çalımbay, "Ligdeki Konya ve F.Bahçe maçları dışarıdan bakıldığı gibi kolay değildi. İki maça da baktığınızda ölü toptan puan kaybettiğimiz maçlar. Benim takımım ne ezildi, ne de hayal kırıklığı yaşadık" dedi.

ÇOK İSTEDİK AMA YAPAMADIK
Tecrübeli hoca, F.Bahçe maçında tribünlerin taraftarlık dersi verdiğini belirtti. Çalımbay, transfer döneminde birçok oyuncunun peşinden koştuklarını ama transfer yapamadıklarını söyledi.

ÇOK ZOR BİR FİNAL OLACAK
Rıza Çalımbay, "Birkaç hafta sonra lig daha da karışacak. Hem aşağısı hem yukarısı için. İnanılmaz transfer yapan takımlar oldu. İkinci yarı her açıdan zor geçecek. Belki de son yılların en zor liginden biri olacak" diye konuştu.
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