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'nin yeni başkanı belli oldu

Dursun Özbek'ten boşalan Vakfı başkanlığı koltuğuna Beşiktaş Başkanı oturdu.

Kulüpler Birliğinin yeni başkanı belli oldu

Vakfının Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen olağanüstü toplantıda Dursun Özbek'ten boşalan başkanlık için seçim yapıldı. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığına Beşiktaş Kulübü Başkanı seçildi.

Orman'ın yardımcılıklarını ise Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ile Kayserispor Başkanı Erol Bedir yapacak.

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  • 01 Şubat 2018, Perşembe 12:58
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