Kulüpler Birliği Vakfının Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen olağanüstü toplantıda Dursun Özbek'ten boşalan başkanlık için seçim yapıldı. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığına Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman seçildi.
Orman'ın yardımcılıklarını ise Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ile Kayserispor Başkanı Erol Bedir yapacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.