Kulüpler Birliği Vakfının Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen olağanüstü toplantıda Dursun Özbek'ten boşalan başkanlık için seçim yapıldı. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığına Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman seçildi.

Orman'ın yardımcılıklarını ise Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ile Kayserispor Başkanı Erol Bedir yapacak.