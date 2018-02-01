Maçın ilk devresinde Akın Çorap Giresunspor'un tecrübeli file bekçisi Ahmet Şahin ile girdiği pozisyon sonrası sakatlanan Hasan Ali Kaldırım'ın son durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacağı öğrenildi.
Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım isyanı
Etiketler: Hasan Ali Kaldırım , Ziraat Türkiye Kupası , Fenerbahçe
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