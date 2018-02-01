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'de isyanı

Maçın ilk devresinde Akın Çorap Giresunspor'un tecrübeli file bekçisi Ahmet Şahin ile girdiği pozisyon sonrası sakatlanan 'ın son durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacağı öğrenildi.

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  • 01 Şubat 2018, Perşembe 11:37
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