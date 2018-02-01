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Mahkeme kararı verdi! ’e son aldığı transfer ücreti sorulacak



'ın oğlu için açtığı 50 bin liralık nafaka davasında, Beşiktaş'lı ünlü futbolcu 'in sosyal durumunun araştırılması için Beşiktaş Spor Kulübü'ne yazı yazan mahkeme, bu defa futbolcunun aldığı en son transfer ücreti, futbolcunun yıllık garanti bedeli, bonus bedeli ve yapılan tüm ödemelerin ne olduğunun tespiti için TFF'ye yazı yazılmasına karar verdi. Atalay'ın avukatı konuşurken sürekli müdahelel ettiği gerekçesiyle Caner Ergin'in avukatını uyaran hakim tekrarlanınca duruşmaya ara verdi.
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  • 01 Şubat 2018, Perşembe 15:13
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