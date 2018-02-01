Asena Atalay'ın oğlu için açtığı 50 bin liralık nafaka davasında, Beşiktaş'lı ünlü futbolcu Caner Erkin'in sosyal durumunun araştırılması için Beşiktaş Spor Kulübü'ne yazı yazan mahkeme, bu defa futbolcunun aldığı en son transfer ücreti, futbolcunun yıllık garanti bedeli, bonus bedeli ve yapılan tüm ödemelerin ne olduğunun tespiti için TFF'ye yazı yazılmasına karar verdi. Atalay'ın avukatı konuşurken sürekli müdahelel ettiği gerekçesiyle Caner Ergin'in avukatını uyaran hakim tekrarlanınca duruşmaya ara verdi.
Mahkeme kararı verdi! Caner Erkin’e son aldığı transfer ücreti sorulacak
Asena Atalay'ın oğlu için açtığı 50 bin liralık nafaka davasında, Beşiktaş'lı ünlü futbolcu Caner Erkin'in sosyal durumunun araştırılması için Beşiktaş Spor Kulübü'ne yazı yazan mahkeme, bu defa futbolcunun aldığı en son transfer ücreti, futbolcunun yıllık garanti bedeli, bonus bedeli ve yapılan tüm ödemelerin ne olduğunun tespiti için TFF'ye yazı yazılmasına karar verdi. Atalay'ın avukatı konuşurken sürekli müdahelel ettiği gerekçesiyle Caner Ergin'in avukatını uyaran hakim tekrarlanınca duruşmaya ara verdi.
Etiketler: Caner Erkin , Türkiye Futbol Federasyonu , beşiktaş spor kulüp , Asena Atalay
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