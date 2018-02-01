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İnanın şampiyon olacağız

’ta yeni ler için imza töreni yapıldı. Başkan Fikret Orman, “İnanın şampiyon olacağız. Kenetlenerek başaracağız”dedi

İnanın şampiyon olacağız
Beşiktaş' ta yeni ler Vagner Love ve Cyle Larin için imza töreni gerçekleştirildi. Başkan Fikret Orman 2 yıldızın imza töreninde, "İnanın şampiyon olacağız. Üst üste 3. kez bunu başaracağız. Önümüzde 3.5 aylık bir süreç var. Kenetlenerek bunu yapacağız" dedi.

LOVE'U ÇOK İSTİYORDUK
Orman transferin ilk gününden itibaren 'u istediklerini söyleyerek, "Onu almak için biraz zorlandık. Love'la mutlu günler yaşayacağımıza eminim" dedi. Larin'le ilgili olarak da konuşan Orman, "Uzun süredir istiyorduk. Büyük beklentilerimiz var" dedi.

2 GOLCÜ BAŞARI SÖZÜ VERDİ
İmza töreninde konuşan Vagner Love, "Bana düşen çok çalışmak ve benim için gösterilen ilgi ve sevgiyi bir şekilde geri ödemektir. En iyi performansımı burada sergilemek istiyorum" dedi. Larin ise, "Bir an önce sahaya çıkıp goller atmak istiyorum" diye konuştu.
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  • 01 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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