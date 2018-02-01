Beşiktaş' ta yeni transferler Vagner Love ve Cyle Larin için imza töreni gerçekleştirildi. Başkan FikretOrman 2 yıldızın imza töreninde, "İnanın şampiyon olacağız. Üst üste 3. kez bunu başaracağız. Önümüzde 3.5 aylık bir süreç var. Kenetlenerek bunu yapacağız" dedi.
LOVE'U ÇOK İSTİYORDUK Orman transferin ilk gününden itibaren Vagner Love'u istediklerini söyleyerek, "Onu almak için biraz zorlandık. Love'la mutlu günler yaşayacağımıza eminim" dedi. Larin'le ilgili olarak da konuşan Orman, "Uzun süredir istiyorduk. Büyük beklentilerimiz var" dedi.
2 GOLCÜ BAŞARI SÖZÜ VERDİ İmza töreninde konuşan Vagner Love, "Bana düşen çok çalışmak ve benim için gösterilen ilgi ve sevgiyi bir şekilde geri ödemektir. En iyi performansımı burada sergilemek istiyorum" dedi. Larin ise, "Bir an önce sahaya çıkıp goller atmak istiyorum" diye konuştu.
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