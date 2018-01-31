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Kocaman'dan gündem yaratacak sözler

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Giresun maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Kocamandan gündem yaratacak sözler

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası'nda Giresunspor 2-1 yendikleri maç sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı.

İşte o ifadeler:
Çok net görüyorum. Bizim şampiyon olma ihtimalimiz her iki kulvarda da çok zor gözüküyor. Fenerbahçe taraftarı bunu bilsin.
  • 31 Ocak 2018, Çarşamba 23:30
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Muammer KELEŞ Muammer KELEŞ

Bu açıklama eğer doğruysa, ne gerek var şampiyon olmaya, önemli olan Aziz hep AZİZ olsun. Mutlu, mesut, bahtiyar olarak FB başkanı kalsın toprağın altını boylayıncaya kadar. Toprağın altında da devam etsin diyeceğim ama orasını bilemem. Önemli olan tek gerçek AZİZ hep AZİZ olarak yeter ki TATMİNİ DAİM olsun. Bende 80 TL. kazançlı çıkacağım.Çünkü Sadece FB maçlarını izlemek için aldığım LİG TV üyeliğimi iptal ettireceğim.Yani Aptallığıma son vereceğim. Net.

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cevapla 01.02.2018 00:27
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