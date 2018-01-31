Kocaman'dan gündem yaratacak sözler

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası'nda Giresunspor 2-1 yendikleri maç sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı.

İşte o ifadeler:

Çok net görüyorum. Bizim şampiyon olma ihtimalimiz her iki kulvarda da çok zor gözüküyor. Fenerbahçe taraftarı bunu bilsin.



