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Erdoğan sporcuları kabul etti

Erdoğan sporcuları kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore'dedüzenlenecek 2018 Kış Olimpiyatları'nda 'yi temsil edecek sporcuları kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, milli sporcuların yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.
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  • 01 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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