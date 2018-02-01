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Bursaspor karşısında tek forvet

’in Bursaspor önünde ’yu yine ilk 11’de oynatacağı öğrenildi. Love ise maça yedek başlayacak

Bursaspor karşısında Negredo tek forvet
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Bursaspor maçında Negredo'yu yine ilk 11'de oynatacağı öğrenildi. Vagner Love'u da kadroya alacak olan tecrübeli hocanın Brezilyalı futbolcuyu son yarım saatte oynatmayı planladığı belirlendi. Cezalı Babel'in yerine ise Lens forma giyecek.
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  • 01 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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