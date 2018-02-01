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Akhisar ’u tek golle devirdi

Akhisar, Kayseri’yi 89’da Eray’ın attığı golle geçti ve rövanş için avantaj elde etti

Akhisar Kayserispor’u tek golle devirdi
Akhisarspor, çeyrek final ilk maçında sahasında Kayserispor'u 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren gol 89. dakikada Eray Ataseven attı. Yarı finale çıkacak takımın belli olacağı rövanş maçı 7 Şubat'ta Kayseri'de oynanacak.
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  • 01 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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