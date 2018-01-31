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Akhisar'dan tarihi galibiyet!

yeni stadındaki ilk galibiyetini 'nda aldı

Akhisardan tarihi galibiyet!

çeyrek final ilk maçında iki Süper Lig temsilcisinin mücadelesinde kazanan oldu.

Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki ilk gece maçında yeşil-siyahlılar, tıpkı Antalyaspor maçında olduğu gibi golü son dakikalarda buldu ve 'u 1-0 yenerek avantaj sağladı.

Akhisarspor'a yeni stadındaki ilk galibiyeti getiren golü Eray Ataseven kaydetti. 89. dakikada Ömer'in rakip yarı alanın ortalarından ceza sahasına gönderdiği ortada altıpas çizgisinin bir metre önünde iyi yükselen Eray'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muammer'in ellerinin üzerinden filelere gitti. 1-0

Rövanş karşılaşması 7 Şubat'ta Kayseri'de oynanacak.
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  • 31 Ocak 2018, Çarşamba 20:42
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