Akhisar'dan tarihi galibiyet!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında iki Süper Lig temsilcisinin mücadelesinde kazanan Teleset Mobilya Akhisarspor oldu.

Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki ilk gece maçında yeşil-siyahlılar, tıpkı Antalyaspor maçında olduğu gibi golü son dakikalarda buldu ve Kayserispor'u 1-0 yenerek avantaj sağladı.

Akhisarspor'a yeni stadındaki ilk galibiyeti getiren golü Eray Ataseven kaydetti. 89. dakikada Ömer'in rakip yarı alanın ortalarından ceza sahasına gönderdiği ortada altıpas çizgisinin bir metre önünde iyi yükselen Eray'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muammer'in ellerinin üzerinden filelere gitti. 1-0



Rövanş karşılaşması 7 Şubat'ta Kayseri'de oynanacak.