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Kartal'dan yarım altın

, ’ta M.Pektemek , Negredo ve Talisca ile güldü. G.Birliği’nin tek golünü Deniz attı

Kartaldan yarım altın
Beşiktaş kupada güldü. Kartal Vodafone Park'ta çeyrek final ilk maçında G.Birliği'ni 3-1 yendi. 21. dakikada Tolgay'ın vuruşunda ceza sahasında Mustafa topukla tamamladı, çizgiden savunma topu çıkarmasına karşın Mustafa tekrar şutunu çekti. Bu golle rakibi önünde 1-0 öne geçti.

​HOPF GOLE GEÇİT VERMEDİ
Maçın 23. dakikasında Babel pasını Lens'e gönderdi. Bu futbolcunun şutunda Hopf gole izin vermedi. 40'da Diallo'nun sert vuruşunda top direğin yanından dışarı gitti. Devreyi Beşiktaş 1-0 önde tamamladı.

DENİZ SKORA DENGE GETİRDİ
İkinci yarının 51. dakikasında Babel topu ceza sahası içinde Negredo'ya aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top yandan dışarı gitti. 52'de Milinkovic'in ortasında Deniz skoru 1-1 yaptı.

TALİSCA SON NOKTAYI KOYDU
Maçın 73. dakikasında Oğuzhan'ın düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Negredo gole çevirdi: 2-1. 79'da Talisca, Beşiktaş'ı 3-1 öne geçirdi. Böylece Kartal maçı 3-1 galip bitirerek tur için avantaj elde etti.
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  • 31 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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