Kartal'dan yarım altın

HOPF GOLE GEÇİT VERMEDİ
Maçın 23. dakikasında Babel pasını Lens'e gönderdi. Bu futbolcunun şutunda Hopf gole izin vermedi. 40'da Diallo'nun sert vuruşunda top direğin yanından dışarı gitti. Devreyi Beşiktaş 1-0 önde tamamladı.
DENİZ SKORA DENGE GETİRDİ
İkinci yarının 51. dakikasında Babel topu ceza sahası içinde Negredo'ya aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top yandan dışarı gitti. 52'de Milinkovic'in ortasında Deniz skoru 1-1 yaptı.
TALİSCA SON NOKTAYI KOYDU
Maçın 73. dakikasında Oğuzhan'ın düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Negredo gole çevirdi: 2-1. 79'da Talisca, Beşiktaş'ı 3-1 öne geçirdi. Böylece Kartal maçı 3-1 galip bitirerek tur için avantaj elde etti.
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