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'da flaş ayrılık

'da kadroda düşünülmeyen , Portekiz'in Vitoria Setubal takımına transfer oldu.

Devre arası transfer döneminin son gününde 'da bir ayrılık daha yaşandı. Galatasaray'ın 25 yaşındaki orta saha oyuncusu , Portekiz Ligi ekiplerinden Vitoria Setubal'e transfer oldu.

BeIN Sports'un haberine göre Portekiz Ligi'nde 17. sırada bulunan Vitoria Setubal, Galatasaray'dan Emrah Başsan'ı renklerine bağladı.

Geçen sezonu kiralık olarak Hollanda 2. Lig takımlarından Fortuna Sittard'da geçiren Emrah Başsan, bu sezon sarı kırmızılı formayla toplam 3 maça çıkarken 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
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  • 31 Ocak 2018, Çarşamba 17:22
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