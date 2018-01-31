Galatasaray'ın sezon başında Osmanlıspor'dan transfer ettiği ve Premier Lig ekiplerinden Stoke City'in ilgilendiği Ndiaye'nin İngiltere'ye transferinde pürüz çıktığı iddia edildi.

İngiliz ekibinin sağlık kontrolünden geçirdiği ve bonservis bedeli Galatasaray ile 17 milyon euro + bonuslar karşılığında anlaşma sağladığı Badou Ndiaye'nin çalışma izni alamadığı ve sezon sonuna kadar Galatasaray'da kiralık olarak forma giymeye devam edeceği iddia edildi.

İngiltere'de çalışma izni alabilmek için şu şartlar gerekiyor:

-Ülkesi FIFA sıralamasında ilk 10 içinde yer alan AB vatandaşı olmayan oyuncular, son iki yılda milli takımının maçlarında yüzde 30 oranında oynadığı takdirde çalışma iznine sahip olabiliyor.

-FIFA sıralamasında 11-20 arasındaki ülkelerin futbolcuları milli maçların yüzde 45'inde, 21-30 arasındaki ülkelerin futbolcuları yüzde 60'ında ve 31-50 arasındaki ülkelerin futbolcuları ise yüzde 70'inde oynamak zorunda.

Ayrıca bu kuralın bazen esnetildiği durumlar da olabiliyor. Yeni regülasyonlarla artık çok daha zorlu bir hale gelse de, çalışma izni alınabilmesi için federasyonun bir itiraz komitesi de mevcut. Bu durumda ise devreye oyuncunun yerel liginde ne kadar oynadığından, uluslararası turnuvalarda ne kadar süre aldığına kadar çok detaylı kriterler devreye giriyor. İngiliz kulüpleri de değişen çalışma izni şartlarının ardından AB dışından garanti olarak çalışma ini alamayacağı isimleri transfer etmeye pek yanaşmıyor ya da ucuz bonservisle aldığı isimler başka ülkelere kiralanıyor. Bunlara Manchester City tarafından transfer edilen Enes Ünal da örnek gösterilebilir.

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