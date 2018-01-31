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’ta imza törenine sürprizi

Kulübü yeni leri Cyle Larin ve Vagner Love için Vodafone Park Stadı'nda düzenlediği imza törenine Türk sinemasının usta oyuncularından da katıldı.

Beşiktaş’ta imza törenine Nuri Alço sürprizi

Kulübü devre arası döneminde kadrosuna kattığı Vagner Love ve Cyle Larin için Vodafone Park Stadı'nda imza töreni düzenledi. Çok sayıda gazetecinin yer aldığı törende en dikkat çeken isim oldu. Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Alço'nun imza törenine katılma sebebi henüz bilinmezken ya atılan fotoğrafları herkesi şaşırttı. İşte sosyal medyada Nuri Alço tepkileri…
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  • 31 Ocak 2018, Çarşamba 15:59
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Ali Ali

Rahmetli Seba ve yönetimi anlayışı devam etseydi son 5 yılda kulüp 1milyon Euro kar etmişti 14-15 bu yıl geçmiş hariç milyon euro'luk adamlar yetimlerin parasıyla nasıl zengin olunur öğrendik bu kulüpler al ne yaparsan yap ceza sadece kulübe yaparsan olacağı bu

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cevapla 31.01.2018 22:03
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