Beşiktaş’ta imza törenine Nuri Alço sürprizi

Beşiktaş Kulübü devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Vagner Love ve Cyle Larin için Vodafone Park Stadı'nda imza töreni düzenledi. Çok sayıda gazetecinin yer aldığı törende en dikkat çeken isim Nuri Alço oldu. Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Alço'nun imza törenine katılma sebebi henüz bilinmezken sosyal medyaya atılan fotoğrafları herkesi şaşırttı. İşte sosyal medyada Nuri Alço tepkileri…
Nuri Alço yeni forvet olsun— •HandE• (@HhaaNdde) 31 Ocak 2018
Bir yerde Love varsa orada Nuri Alço vardır 😎 pic.twitter.com/5sC4Xm5oEb— Quaresma FC 7,6K+ (@bjkadri1903) 31 Ocak 2018
Love (aşk) & Nuri Alço 🤔— BJK ʍΞdya Taкip (@BjkMedyaTakip) 31 Ocak 2018
Senin ne işin var ordaaa pic.twitter.com/g7nbBZfPLX
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Rahmetli Seba ve yönetimi anlayışı devam etseydi son 5 yılda kulüp 1milyon Euro kar etmişti 14-15 bu yıl geçmiş hariç milyon euro'luk adamlar yetimlerin parasıyla nasıl zengin olunur öğrendik bu kulüpler al ne yaparsan yap ceza sadece kulübe yaparsan olacağı bu
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