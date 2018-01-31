Beşiktaş’ta imza törenine Nuri Alço sürprizi

Beşiktaş Kulübü devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Vagner Love ve Cyle Larin için Vodafone Park Stadı'nda imza töreni düzenledi. Çok sayıda gazetecinin yer aldığı törende en dikkat çeken isim Nuri Alço oldu. Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Alço'nun imza törenine katılma sebebi henüz bilinmezken sosyal medyaya atılan fotoğrafları herkesi şaşırttı. İşte sosyal medyada Nuri Alço tepkileri…

Nuri Alço yeni forvet olsun — •HandE• (@HhaaNdde) 31 Ocak 2018

Bir yerde Love varsa orada Nuri Alço vardır 😎 pic.twitter.com/5sC4Xm5oEb — Quaresma FC 7,6K+ (@bjkadri1903) 31 Ocak 2018