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Burak şok etti

Fırtına’nın golcü oyuncusu kasığındaki sakatlık sebebiyle iki hafta yok. Hedef Burak’ı Başakşehir maçına yetiştirmek...

Burak şok etti
Trabzonspor'a Burak Yılmaz'dan şok haber... Geçtiğimiz hafta sonu oynanan Fenerbahçe maçında sakatlığına rağmen oynayan 32 yaşındaki forvet oyuncusunun kasığındaki problem nüksetti. Sosyal medya hesabından sakatlığı ile ilgili açıklama yapan Burak Yılmaz, en az iki hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

SAĞLIK EKİBİ SEFERBER OLDU
Ligdeki Göztepe ve Gençlerbirliği maçlarını kesin olarak kaçıracak olan Burak Yılmaz'ın 22. haftadaki Başakşehir maçına yetişmesi için sağlık ekibi seferber oldu. Burak da iyileşmek için yoğun bir çaba harcıyor.

GOLLERİYLE TAKIMINI SIRTLIYOR
Bu sezon Bordo- Mavili forma ile attığı gollerle takımını sırtlayan ve 17 golle krallık yarışında zirvede alan Burak, Trabzon'un en önemli kozu konumunda. Yıldız oyuncu ligde bu sezon 1,06 gol ortalamasıyla oynuyor.
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  • 31 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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