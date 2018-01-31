Burak şok etti

Trabzonspor'aBurakYılmaz'danşok haber... Geçtiğimizhafta sonu oynanan Fenerbahçemaçında sakatlığınarağmen oynayan32 yaşındaki forvetoyuncusunun kasığındakiproblem nüksetti.Sosyal medya hesabındansakatlığı ile ilgiliaçıklama yapan BurakYılmaz, en az iki haftasahalardan uzak kalacağınıaçıkladı.
SAĞLIK EKİBİ SEFERBER OLDU Ligdeki Göztepeve Gençlerbirliğimaçlarını kesin olarakkaçıracak olan BurakYılmaz'ın 22. haftadakiBaşakşehir maçına yetişmesiiçin sağlık ekibiseferber oldu. Burak daiyileşmek için yoğun birçaba harcıyor.
GOLLERİYLE TAKIMINI SIRTLIYOR Bu sezon Bordo- Mavili forma ile attığı gollerle takımını sırtlayan ve 17 golle krallık yarışında zirvede alan Burak, Trabzon'un en önemli kozu konumunda. Yıldız oyuncu ligde bu sezon 1,06 gol ortalamasıyla oynuyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.