Galatasaray'ın sezon başında Osmanlıspor'dan transfer ettiği Badou Ndiaye resmen Stoke City'e transfer oldu.
İşte Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada;
Profesyonel futbolcumuz Papa Alioune Ndiaye'nin Stoke City FC kulübüne transferi konusunda resmi görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
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