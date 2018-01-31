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Yol Durumu
  1. Galatasaray'a Ndiaye müjdesi
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'da beklenen ayrılık gerçekleşti

Kulübü, Ndiaye'nin FC kulübüne i konusunda resmi görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

'ın sezon başında 'dan ettiği resmen 'e transfer oldu.

İşte Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada;

Profesyonel futbolcumuz Papa Alioune Ndiaye'nin Stoke City FC kulübüne transferi konusunda resmi görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.
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  • 31 Ocak 2018, Çarşamba 14:35
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