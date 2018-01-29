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'nda heyecanı

'nda ilk maçları yarın yapılacak tek karşılaşmayla başlayacak. Maçlar şifresiz ve HD kalitesinde Turkuvaz Medya kanallarında yayınlanacak

Ziraat Türkiye Kupasında çeyrek final heyecanı

'nda ilk maçları yarın yapılacak tek karşılaşmayla başlayacak.

yapılan açıklamaya göre, çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.30 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Vodafone Park)

31 Ocak Çarşamba:

18.30 Teleset Mobilya Akhisarspor-Kayserispor ( Akhisar)

20.30 Akın Çorap Giresunspor-Fenerbahçe (Giresun Atatürk)

1 Şubat Perşembe:

20.30 Atiker spor-Galatasaray (Konya Büyükşehir Belediye)
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  • 29 Ocak 2018, Pazartesi 11:44
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