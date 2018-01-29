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'e teknik adam dayanmıyor

Sezonun 19 haftalık bölümünde 10 takımda teknik direktör değişikliği yaşandı. Ligde teknik adam değişikliğine giden 10 takımda 21 çalıştırıcı görev yaparken, 'da göreve gelecek yeni teknik direktör 22. isim olacak. En fazla teknik adam değişikliğini , ve gerçekleştirdi. Sezona Antalyaspor'da başlayan, daha sonra ise 'un başına geçen , ilk devre iki farklı takım çalıştıran tek teknik direktör oldu.

'de 2017-2018 sezonunun 19 haftalık bölümünde 10 takımda teknik direktör değişikliğine gidildi.

Ligin 19. haftasında deplasmanda ile karşılaşan ve 2-1 mağlup olan 'da teknik direktör , müsabaka sonrasında görevinden ayrıldı. Özdeş'in gitmesiyle Süper Lig'de bu sezon teknik adam değişikliği yapılan takım sayısı 10'a yükseldi.

Ligin ilk yarısında , , , Evkur , , Osmanlıspor, , Galatasaray ve 'da teknik direktör ayrılığı yaşanmıştı.
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  • 29 Ocak 2018, Pazartesi 12:37
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