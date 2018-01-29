Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun 19 haftalık bölümünde 10 takımda teknik direktör değişikliğine gidildi.

Ligin 19. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan ve 2-1 mağlup olan Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş, müsabaka sonrasında görevinden ayrıldı. Özdeş'in gitmesiyle Süper Lig'de bu sezon teknik adam değişikliği yapılan takım sayısı 10'a yükseldi.

Ligin ilk yarısında Gençlerbirliği, Antalyaspor, Atiker Konyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Kardemir Karabükspor, Osmanlıspor, Trabzonspor, Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör ayrılığı yaşanmıştı.