 ;
Yol Durumu
  1. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı
  2. Eto’o'nun yeni adresi

Ndiaye'de bonservis bilmecesi

Ndiayede bonservis bilmecesi

İngiliz Stoke City'nin 16 Milyon Euro önerdiği konusunda yönetimi şoke edici bir gerçekle karşı karşıya kaldı.

Sezon başında Dursun Özbek yönetimi tarafından 7,5 Milyon Euro bedelle Osmanlıspor'dan edildiği açıklanan Ndiaye için kulübün kasasından tam 12 Milyon Euro ödeme yapıldığı belgelerle ortaya çıktı.
Etiketler: , , ,
  • 29 Ocak 2018, Pazartesi 11:41
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
SİMİT SİMİT

daha ne pislikler var.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 29.01.2018 15:26
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar