Ndiaye'de bonservis bilmecesi

İngiliz Stoke City'nin 16 Milyon Euro önerdiği Badou Ndiaye konusunda Galatasaray yönetimi şoke edici bir gerçekle karşı karşıya kaldı.

Sezon başında Dursun Özbek yönetimi tarafından 7,5 Milyon Euro bedelle Osmanlıspor'dan transfer edildiği açıklanan Ndiaye için kulübün kasasından tam 12 Milyon Euro ödeme yapıldığı belgelerle ortaya çıktı.