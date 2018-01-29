Talisca şoku!

Beşiktaş'ta Taliscakrizi yaşanıyor...Ligin 2. yarısına müthişbir başlangıç yaparak 2 maçta4 gol atan Brezilyalı futbolcuiçinÇin takımı ChangchunYatai devreye girmiş durumda.Çin kulübünün yetkilileriyıldız oyuncunun bonservisinielinde bulunduran Benficaile Lizbon'da görüşmelerinisürdürüyor. Çinli yöneticilerinTalisca için 30 milyon Eurogibi büyük bir rakam sunduğuancak Benfica'nın 40 milyonEuro talep ettiği öne sürüldü.
Her an yeni gelişme olabilir BENFICA Kulübü'nün Talisca'nın satılması durumunda Beşiktaş'a verilecek olan 5 milyon Euro'yu da Çin kulübünden talep etti. Yaşanan bu gelişmelerden dolayı Talisca'yı kaybetmek istemeyen Beşiktaş Yönetimi'nin gelişmelerden rahatsızlık duyduğu ortaya çıktı. Talisca konusunda bu hafta yeni gelişmeler yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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