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şoku!

ile masaya oturan kulübü ’dan vazgeçmedi. Talisca'yı en azından sezon sonuna kadar kaybetmek istemeyen Yönetimi gelişmelerden dolayı çok rahatsız

Talisca şoku!
Beşiktaş'ta Talisca krizi yaşanıyor... Ligin 2. yarısına müthiş bir başlangıç yaparak 2 maçta 4 gol atan Brezilyalı futbolcu i Çin takımı Changchun Yatai devreye girmiş durumda. Çin kulübünün yetkilileri yıldız oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Benfica ile Lizbon'da görüşmelerini sürdürüyor. Çinli yöneticilerin Talisca için 30 milyon Euro gibi büyük bir rakam sunduğu ancak Benfica'nın 40 milyon Euro talep ettiği öne sürüldü.

Her an yeni gelişme olabilir
BENFICA Kulübü'nün 'nın satılması durumunda 'a verilecek olan 5 milyon Euro'yu da Çin kulübünden talep etti. Yaşanan bu gelişmelerden dolayı Talisca'yı kaybetmek istemeyen Beşiktaş Yönetimi'nin gelişmelerden rahatsızlık duyduğu ortaya çıktı. Talisca konusunda bu hafta yeni gelişmeler yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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  • 29 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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