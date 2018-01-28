Dilmen'den çarpıcı Kocaman yorumu

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe ile evinde 1-1 berabere kaldı. Sabah Spor yazarı Rıdvan Dilmen Trabzonspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi. Dilmen: " Pereira'nın ve Fernandao'nun direkt kırmızı kart görmesi gerekirdi. Ali Palabıyık'ı beğeniyorum ama iyi hakem olduktan sonra maçı idare etmeye başlıyorlar." dedi.



DİREK KIRMIZI GÖRMELERİ GEREKİRDİ

"Pereira'nın ve Fernandao'nun direkt kırmızı kart görmeleri gerekirdi. Ali Palabıyık'ı beğendiğim bir hakem ancak hakemler, iyi hakem olduktan sonra maçı idare etmeye başlıyorlar. Trabzonspor, 80'e kadar kart görmedi. Maç 1-0 gitse, son dakikada kullandırmadığı korneri de kullandıracaktı."

SOSA'NIN GİRMESİYLE...

"İkinci yarıda Sosa'nın girişiyle Trabzonspor daha fazla topa sahip olmaya başladı. Ben Sosa'yı forvet arkasından çok savunmanın önünde alıp hazırlayıcı olarak oynatabilirim."

VALBUENA'YI ALMAYACAKTI!

"Maç 0-0 şeklinde devam etse Valbuena oyuna girmeyecekti. Geçen haftaki Göztepe maçındaki gibi 1-1'den sonraki Fenerbahçe'ye döndü. Fenerbahçe antrenörü Hasan Ali'yi Josef'in yanında oynattı ama bir çıkmaza girdi. Bizler ve sizler, herkes acaba kim oynar? Herkes Valbuena bugün de oynamazsa Trabzon'dan Paris'e geçer diye düşünmüştür."

"Takımda iki Messi olsa, Aykut Kocaman birini oynatır."

AYKUT KOCAMAN BAŞKA GÖRÜYOR!

"Aykut Kocaman'ın gözünde futbol oyunu başka bir oyun olarak görüyor. Futbolun değiştini görüyor ama ben böyleyim diyor. Taktiksel anlamda eksiklerden dolayı bu oyuncu tercihlerini yaparak böyle diyor. Valbuena'yı düşünmüyor. Karşılığını alıyor mu? Aslında almıyor değil. Tabi ki Göztepe ve Trabzonspor maçlarında katkı oldu ama Aykut Kocaman'ın anlayışı bu." dedi.