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Eto’o'nun yeni adresi

Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Antalyaspor'dan ayrılacak olan 'o'nun 'a transfer olacağı iddia edildi.

Eto’onun yeni adresi
Antalyaspor'dan sözleşme uzatma konusunda ret yanıtı alan ve kırmızı-beyazlı kulüple yollarını ayırma noktasına gelen 'o'nun yeni adresi oluyor... Sakatlanan Yatabare'nin 2 ay sahalardan uzak kalacak olması sonrasında forvet arayışlarına hız veren Konyaspor, Demba Ba'nın da Göztepe ile anlaşmasının ardından hedefini Kamerunlu yıldız olarak belirledi. 36 yaşındaki yıldız oyuncu ile yeşil-beyazlı kulübün 1.5 yıllık sözleşme konusunda anlaştığı öğrenildi. Eto'o, Antalyaspor'da forma giydiği 2.5 yıllık dönemde 77 maçta rakip ağları 44 kez havalandırdı.
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  • 29 Ocak 2018, Pazartesi 08:54
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