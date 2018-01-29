Antalyaspor'dan sözleşme uzatma konusunda ret yanıtı alan ve kırmızı-beyazlı kulüple yollarını ayırma noktasına gelen Samuel Eto'o'nun yeni adresi Atiker Konyaspor oluyor... Sakatlanan Yatabare'nin 2 ay sahalardan uzak kalacak olması sonrasında forvet arayışlarına hız veren Konyaspor, Demba Ba'nın da Göztepe ile anlaşmasının ardından hedefini Kamerunlu yıldız olarak belirledi. 36 yaşındaki yıldız oyuncu ile yeşil-beyazlı kulübün 1.5 yıllık sözleşme konusunda anlaştığı öğrenildi. Eto'o, Antalyaspor'da forma giydiği 2.5 yıllık dönemde 77 maçta rakip ağları 44 kez havalandırdı.
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