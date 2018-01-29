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'de bombası patladı

Eto'o ile anlaştığı iddia edilen 'un rotayı 'e çevirerek golcu oyuncuyu kadrosuna kattığı iddia edildi.

in son günlerine yaklaşılırken Atiker 'dan bomba bir hamle geldi. İddiaya göre yeşil-beyazlı ekip, sezonun flaş takımı 'nin golcüsü 'le anlaşmaya vardı. 'in ilk yarısında 14 kez fileleri havalandıran Makedon oyuncuya yıllak 1 milyon Euro verileceği gelen bilgiler arasında.
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  • 29 Ocak 2018, Pazartesi 15:24
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