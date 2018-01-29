Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'un 33 yaşındaki Brezilyalı golcüsü Vagner Love'la görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.
Siyah beyazlı ekipten borsaya yapılan açıklama şu şekilde:
Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'un 33 yaşındaki Brezilyalı golcüsü Vagner Love'la görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.
Siyah beyazlı ekipten borsaya yapılan açıklama şu şekilde:
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