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, Aytemiz Alanyaspor'un 33 yaşındaki Brezilyalı golcüsü 'la görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Siyah beyazlı ekipten borsaya yapılan açıklama şu şekilde:
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  • 29 Ocak 2018, Pazartesi 15:18
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