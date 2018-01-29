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'nin koçu Obradovic'ten skandal hareket

'nin basketbol takımının koçu , Banvit-Fenerbahçe Doğuş arasında oynanan müsabakada aldığı bir molada sinirlendiği oyuncusu 'nu tokatladı.

resmi sitesinden kamuoyuna seslenen Obradovic, bu hareketin takımı ateşlemek için yaptığı bir hareket olduğunu söyleyerek şöyle dedi:

"Benim tüm oyuncularımla, her biriyle ayrı ayrı olmak üzere farklı bir ilişkim var ve hepsini çok seviyorum. Melih de bu takımın kaptanı ve benimle geldiğim ilk günden beri çalışan tek oyuncu. Dün oynanan karşılaşmada yaşanan, mücadelenin iyi gitmediği bir anda takımı uyandırmak ve kalan bölüm için ateşlemek adına verilmiş bir reaksiyondu.
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  • 29 Ocak 2018, Pazartesi 17:29
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