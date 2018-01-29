Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, forvet transferinde mutlu sona ulaştı. Samuel Eto'o'dan son anda vazgeçen Atiker Konyaspor, Göztepe'den Adis Jahovic'i kadrosuna kattı.

Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı Ahmet Baydar transferi açıklarken, sosyal medya hesabından ''Yoğun olarak sürdürdüğümüz transfer çalışmalarında Jahovic ile anlaşmış bulunmaktayız. Camiamıza hayırlı olsun...'' açıklamasını yaptı.

Uzun bir sözleşme karşılığında yüksek bir miktarda yıllık ücret talep ve Göztepe ile anlaşamayan Jahovic ile anlaşan Konyaspor, Göztepe'ye 1.5 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödeyecek.