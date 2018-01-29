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Adebayor'dan asker selamı

'in Togo'lu yıldızı , karşılaşmanın 43. dakikasında attığı golün ardından sevincini asker selamı yaparak gerçekleştirdi.

Adebayordan asker selamı
'in 19. haftasında , 'u konuk ederken, karşılaşmanın ilk yarısında ev sahibi takım 5 gol atarken, 5. gole imza atan , sevincini asker selamıyla gerçekleştirdi. Adebayor'un gol sevincini bu şekilde yapması tribünleri de coşturdu. Taraftarlar, asker selamı veren Togolu golcüyü alkışlayarak karşıladı.



(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)
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  • 29 Ocak 2018, Pazartesi 21:34
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