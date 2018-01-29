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da yolcu

’da Badou N’Diaye’nin ardından Younes şoku yaşanıyor. Faslı yıldızın da birkaç güne kadar takımdan gideceği iddia ediliyor

Belhanda da yolcu
G.SARAY'DA Badou Ndiaye'nin Osmanlıspor maçı öncesi kamptan ayrılması ve Stoke City ile transfer görüşmesi yapması sonrasında yeni bir şok daha yaşanıyor. Cimbom'un 10 numarası Younes Belhanda'nın da takımından ayrılmak üzere olduğu öğrenildi... Faslı yıldızı eski takımı Nice ve W.Bremen istiyor.

YAŞANANLARDAN RAHATSIZ
G.SARAY'A 8 milyon Euro'ya transfer edilen Belhanda için Nice 10 milyon Euro vermeye hazır... Sarı- Kırmızılılar'daki son gelişmelerden rahatsız olan Faslı yıldızın, kulüpten ayrılmak istediği ifade edildi

G.SARAY TARAFTARI DA TEPKİLİ
GALATASARAY taraftarları, Senegalli yıldız Ndiaye'nin ardından Belhanda'nın da takımda ayrılma eşiğine gelmesinden oldukça rahatsız... İki isim de Sarı-Kırmızılı takımın etkili silahlarındandı...
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  • 29 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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