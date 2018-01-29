Belhanda da yolcu

G.SARAY'DA Badou Ndiaye'nin Osmanlıspor maçı öncesi kamptan ayrılması ve Stoke City ile transfer görüşmesi yapması sonrasında yeni bir şok daha yaşanıyor. Cimbom'un 10 numarası Younes Belhanda'nın da takımından ayrılmak üzere olduğu öğrenildi... Faslı yıldızı eski takımı Nice veW.Bremen istiyor.
YAŞANANLARDAN RAHATSIZ G.SARAY'A 8 milyon Euro'ya transfer edilen Belhanda için Nice 10 milyon Euro vermeye hazır... Sarı- Kırmızılılar'daki son gelişmelerden rahatsız olan Faslı yıldızın, kulüpten ayrılmak istediği ifade edildi
G.SARAY TARAFTARI DA TEPKİLİ GALATASARAYtaraftarları, Senegalliyıldız Ndiaye'nin ardındanBelhanda'nında takımda ayrılmaeşiğine gelmesindenoldukça rahatsız... İkiisim de Sarı-Kırmızılıtakımın etkili silahlarındandı...
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